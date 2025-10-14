Lettland liefert Drohnen an die Ukraine und testet sie militärisch – Sachsen-Anhalts Regierungschef Haseloff plädiert dafür, dass auch Deutschland in diesem Bereich aktiver wird.

Riga - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) drängt bei der Entwicklung von Drohnen auf eine engere Zusammenarbeit Deutschlands mit den baltischen Staaten. Über den zivilen Bereich der Drohnenforschung hinaus müsse mit Blick auf die Sicherheit in Deutschland mehr getan werden, sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur nach einem Gespräch mit dem lettischen Wirtschaftsminister Viktors Valainis in Riga. „Denn es geht darum, unsere Resilienz und unsere Verteidigungsfähigkeit auch in diesem Bereich zu erweitern und zu sichern.“

Lettland unterstützt die Ukraine mit Drohnenlieferungen und verfügt über ein Areal, auf dem die Geräte auch zu militärischen Zwecken umfassend getestet werden können. Im November soll im litauischen Vilnius zudem eine Konferenz stattfinden, bei der sich Hersteller aus mehreren europäischen Ländern zur Drohnenentwicklung austauschen wollen.

Spionage beim Militär und in der Industrie

„Wir werden dort präsent sein und versuchen, auch diese wirtschaftlichen Kontakte zu knüpfen“, sagte Haseloff. In militärischen und industriellen Bereichen werde mit Drohnen schon jetzt Spionage betrieben. „Dem müssen wir uns entgegenstellen und uns wappnen und deswegen sind diese wirtschaftlichen Entwicklungen auch im militärischen Bereich dringend notwendig“, so der Regierungschef.

Die lettische Regierung sieht die Drohnenentwicklung als wichtigen Teil ihrer Verteidigungsstrategie und investiert sowohl in die Entwicklung eigener Drohnen als auch in die Technologie zur Abwehr feindlicher Drohnen. Der Baltenstaat hat im Osten eine rund 283 Kilometer lange Grenze zu Russland und eine 172 Kilometer lange Grenze zu Belarus, die beide Teil der EU-Außengrenze sind. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind Drohnen auch in den Luftraum von Lettland eingedrungen.

Haseloff nimmt im Rahmen seines Baltikum-Besuchs verstärkt die Sicherheitslage in den Blick. Am Donnerstag will der CDU-Politiker in Litauen Soldaten der deutschen Brigade der Bundeswehr treffen.