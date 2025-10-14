Ein Mann aus dem Maßregelvollzug wird zu einem Termin in eine Klinik gebracht. Dort springt er in ein wartendes Auto. Die Flucht währt jedoch nur kurz.

Rotenburg (Wümme) - Ein Patient des Maßregelvollzugszentrums in Rotenburg (Wümme) ist geflüchtet - und kurz darauf mit einem mutmaßlichen Komplizen festgenommen worden. Der 28-Jährige nutzte am Montagnachmittag einen Transport zu einem medizinischen Termin in einem Krankenhaus zur Flucht, wie die Polizei mitteilte. Bei der Klinik angekommen, lief er demnach zu Fuß davon, stieg zu einem 27-Jährigen in ein bereitstehendes Auto und fuhr davon.

Unmittelbar danach startete eine umfangreiche Suchaktion, an der zahlreiche Polizeikräfte und ein Hubschrauber beteiligt waren. Hinweise aus der Bevölkerung führten schließlich zu den beiden Männern im Bereich des Bahnhofs Lauenbrück. Der 28-Jährige wurde den Angaben zufolge nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß unter Einsatz von Reizstoff festgenommen, sein mutmaßlicher Komplize wenig später ebenfalls.

Der geflohene Insasse wurde anschließend zurück in die Klinik gebracht. In den Maßregelvollzug kommen Straftäter, wenn ein Gericht sie als psychiatrisch auffällig oder suchtkrank einstuft. Gegen den mutmaßlichen Helfer wird unter anderem wegen Gefangenenbefreiung ermittelt. Nach Polizeiangaben musste der 27-Jährige jedoch mangels Haftgründen wieder entlassen werden.