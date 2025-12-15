Wer im Harz Urlaub macht, darf in vielen Fällen kostenlos Bus fahren. Züge waren davon bisher ausgenommen - das ändert sich nun teilweise.

Göttingen - Das Harzer Urlaubsticket ist künftig auch für einige Regionalzüge in Niedersachsen nutzbar. Das Angebot soll vom 1. Januar an gelten, wie die zuständigen Verbände mitteilten. Bisher waren nur wenige Teilstrecken gegen einen Aufpreis mit dem Hatix genannten Ticket fahrbar. Konkret sind die den Westharz umrundenden Bahnverbindungen Teil des Angebotes.

Das Hatix erhalten Touristen, wenn sie in teilnehmenden Harz-Regionen in Niedersachsen wie auch Sachsen-Anhalt ihr Hotel beziehen. Sie können damit während ihres Urlaubs ohne weiteren Aufpreis zahlreiche Buslinien benutzen. Teil des neuen Angebotes sind nun auch Regionalbahnen und Regionalzüge, die unter anderem in Goslar, Bad Harzburg, Walkenried oder Herzberg am Harz halten. Das Angebot soll zunächst bis Ende 2026 gelten.

Einmaliges Angebot in Niedersachsen

Gleichzeitig mit der Neuerung wird auch die Stadt Seesen am nordwestlichen Harzrand Teil des Hatix, die mit dem Urlaubsticket dann mit Bus und Bahn erreichbar ist. Der Harz ist die einzige Urlaubsregion in Niedersachsen mit einem derartigen Angebot.

Bisher waren mit dem Angebot „Hatix+ Schiene Südharz“ Zugverbindungen zwischen Walkenried und Wulften sowie Herzberg und Seesen Teil der Aktion - jedoch gegen einen zusätzlichen Aufpreis. Das im Sommer 2024 eingeführte Angebot wäre mit Ende diesen Jahres ausgelaufen.