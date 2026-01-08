Wegen des erwarteten Sturms fahren die Harzer Schmalspurbahnen am Freitag kaum. Lediglich im Südharz sollen noch Züge rollen.

Wernigerode - Wegen des angekündigten Sturmtiefs setzen die Harzer Schmalspurbahnen den Verkehr am Freitag größtenteils aus. Lediglich ein Abschnitt im Südharz zwischen Nordhausen und Ilfeld Neanderklinik werde planmäßig befahren, teilten die HSB mit. In der Nacht zum Freitag soll Sturmtief Elli kalte Ostluft und Schnee vor allem in den Norden und Osten Deutschlands bringen.