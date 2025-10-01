Der Landkreis Harz unterhält als einzige Kommune in Deutschland ein eigenes Löschflugzeug. Jetzt ist die Waldbrandsaison zu Ende gegangen. Wie lief der Sommer?

Die „Hexe 1“ wurde in diesem Sommer unter anderem bei einem Waldbrand bei Thale eingesetzt. (Archivbild)

Ballenstedt - Das Harzer Löschflugzeug „Hexe 1“ ist in der abgelaufenen Waldbrandsaison bei sechs Einsätzen in Sachsen-Anhalt und Niedersachsen eingesetzt worden. Wie der Landkreis Harz mitteilte, war das Löschflugzeug insgesamt 28 Stunden im Einsatz und warf dabei rund 290.000 Liter Löschwasser ab.

Bei den Einsätzen handelte es sich um vier Einsätze im Landkreis Harz und zwei Einsätze im Landkreis Goslar. Am Mittwochmorgen kehrte das Flugzeug zu seinem Heimatflughafen ins ostpolnische Mielec zurück, wo es bis kommenden März den Winter verbringen wird.

Nach Ansicht des Landeszentrums Wald in Halberstadt gibt es in diesem Jahr bisher eine eher unterdurchschnittliche Waldbrandsaison. Der Landkreis Harz ist die einzige Kommune in Deutschland, die in der Waldbrandsaison über ein eigenes Löschflugzeug verfügt. Dafür investiert der Landkreis jährlich rund 267.000 Euro.