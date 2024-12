In Braunschweig war das Kapitel nach elf Spielen schon wieder beendet. Mit Aue will Jens Härtel neu durchstarten.

Aue - Jens Härtel wird neuer Trainer beim FC Erzgebirge Aue. Der 55-Jährige, der bis Oktober 2023 bei Eintracht Braunschweig engagiert war, wird sein Amt am 2. Januar antreten. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe, auf eine Mannschaft mit Potenzial, den Kumpelverein mit Ambitionen und eine ganze Region mit Herzblut“, sagte Härtel.

Für die verbleibenden Spiele in diesem Jahr drücke er dem Team die Daumen, er werde die Spiele in Sandhausen und gegen die TSV 1860 München sehr aufmerksam verfolgen. Bis Härtels Einstand wird Jörg Emmerich das Team betreuen, der Assistent übernahm die Aufgabe nach der Trennung der Auer von Chefcoach Pavel Dotchev, konnte den Negativtrend aber auch nicht stoppen. Aue kassierte zuletzt drei Niederlagen in Serie.

Vertrag in Braunschweig wurde aufgelöst.

Den Vertrag bei den Braunschweigern habe Härtel zugunsten seines Engagements im Lößnitztal zum Jahresende aufgelöst, hieß es in der Mitteilung des Vereins weiter. Härtel hatte im Sommer 2023 die Eintracht übernommen, über elf Spiele war aber nicht hinausgekommen. Er hatte damals einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet.

„Wir sind sehr stolz, einen Trainer vom Format eines Jens Härtel von der Perspektive beim FC Erzgebirge Aue überzeugt zu haben. Er bekommt von uns uneingeschränkte Rückendeckung und Unterstützung, unser Kumpelverein hat mit dieser Personalie die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft im Hinblick auf unser 80-jähriges Vereinsjubiläum gestellt“, sagte Aues Präsident Roland Frötschner. Härtel trainierte auch schon die ostdeutschen Traditionsclubs 1. FC Magdeburg und Hansa Rostock.