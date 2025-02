Harrison Ford bei der Europa-Premiere des Films „Captain America: Brave New World“ in London

London - Hollywood-Star Harrison Ford trägt in seinen Filmen fast nie einen Bart, habe sich aber bereits an Gesichtsbehaarung probiert. „Ich habe mal einen Schnurrbart getragen“, sagte Ford (82) der Deutschen Presse-Agentur in London. „Doch es ist immer dasselbe. Ich habe es häufiger versucht mit dem Bart, aber in der Vergangenheit ist das Filmstudio immer eingeschritten. Die haben gesagt: "Wir haben für dein Gesicht bezahlt. Also zeig uns auch dein Gesicht."“

Trotz Comic-Vorlage wieder ohne Schnurrbart

In seinem neuen Film, dem Marvel-Spektakel „Captain America: Brave New World“, spielt Ford den ehemaligen General und neuen US-Präsidenten Thaddeus Ross. Der trägt in der Comic-Vorlage einen Schnurrbart und wurde in früheren Marvel-Filmen von William Hurt immer mit Bart dargestellt. Ford spielt Ross allerdings ohne Gesichtsbehaarung.

Es ist das erste Mal, dass der „Star Wars“- und „Indiana Jones“-Star im Marvel Cinematic Universe (MCU) mitwirkt. „Für mich war das eine echt spannende, lohnende und coole Erfahrung“, so Ford. Der 82-Jährige gab allerdings zu, dass er angesichts der Menge an Filmen und Serien nicht den vollen Überblick über das MCU habe. „Das ist echt eine Menge Stoff, und ich fürchte, die Fans kennen sich da besser aus als wir.“

Fords neue Rolle „eine ziemliche Nische“

Die Rolle empfindet Ford als echtes Novum seiner Karriere - auch weil sich Ross in „Captain America: Brave New World“ in den roten Hulk verwandelt. „Ich habe schon immer sehr gern ganz unterschiedliche Charaktere gespielt“, sagte Ford. „Das hier ist allerdings eine ziemliche Nische. Ich habe nie eine Figur gespielt, die zu einem riesigen roten Wesen wird. Und auch noch nie mit Co-Stars zu tun gehabt, die Superkräfte oder fliegende Anzüge haben.“

Im Kern gehe es aber um die menschlichen Aspekte. „Am Ende steckt da immer eine menschliche Emotion drin“, so Ford, „dieses Staunen, wenn etwas auf einmal real wird, was man sich so nie hätte vorstellen können. Und ich verstehe total, warum dieses (Marvel-)Universum so faszinierend ist.“