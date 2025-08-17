Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar - und Harald Schmidt findet das gut. Bei einer kurzen Begegnung habe er neulich sogar schon gespürt, dass die Bundestagspräsidentin „schwebt“.

Köln - Harald Schmidt (67) freut sich über die Beziehung von Julia Klöckner und Jörg Pilawa. „Diese Liebe tut der Republik gut“, sagte der Entertainer und frühere Late-Night-Talker der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Dass sich die beiden auf einem Fest im Heimatort Guldental der CDU-Politikerin kennengelernt hätten, könne er sich gut vorstellen.

Vor wenigen Wochen habe er die Bundestagspräsidentin bei der Premiere der Nibelungen-Festspiele in Worms getroffen. Schon da habe er Schwingungen vernommen. „Kurzes Hallo. Und ich glaubte schon zu spüren, dass sie schwebt, in gewisser Weise“, so Schmidt. „Man spürt das ja, wenn Frauen lieben. Wobei Männer nicht ausgegrenzt werden sollen.“

Der Deutschen Presse-Agentur war kürzlich aus Freundeskreisen von Klöckner und Pilawa bestätigt worden, dass die Bundestagspräsidentin und der Fernsehmoderator („Das 1%-Quiz - Wie clever ist Deutschland?“) ein Paar sind.