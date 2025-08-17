Heute zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg ruhiger und kühler. Ab morgen wird es in der Region wieder wärmer – bis Dienstag werden sommerliche 30 Grad erreicht.

Nach einem kühleren Sonntag steigen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg ab Montag wieder deutlich an. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - Zum Abschluss des Wochenendes gibt es ein wenig Abkühlung für die Hauptstadtregion. In Berlin und Brandenburg wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) heute zwar oft sonnig, die Temperaturen liegen aber zwischen milderen 22 und 24 Grad. In einigen Gebieten ziehen zunächst noch Wolkenfelder durch. Regen ist keiner dabei, der Wind weht schwach aus Nordwest bis Nord.

In der Nacht zum Montag können sich stellenweise flache Nebelfelder bilden. Es bleibt trocken bei Tiefstwerten zwischen 11 und 7 Grad.

Zum Wochenstart kehrt dann der Sommer zurück: Am Montag erwarten die Wetterexperten viel Sonnenschein, bei 24 bis 27 Grad wird es wieder deutlich wärmer. Am Dienstag werden sogar 27 bis 30 Grad erwartet.

Die Waldbrandgefahr ist nach Angaben des Brandenburger Umweltministeriums etwas zurückgegangen. Im Großteil des Landes gilt am Sonntag die Gefahrenstufe 3 (mittlere Gefahr), im Süden auch stellenweise Stufe 2 (geringe Gefahr).