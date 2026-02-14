Direktabnahme, Lattentreffer, späte Ausgleichsdramatik: Das Spitzenspiel zwischen Hansa und dem VfL hatte alles – bis auf einen Sieger.

Rostock - Der FC Hansa Rostock und der VfL Osnabrück bleiben in der 3. Fußball-Liga nur in der Verfolgerrolle. Im Spitzenspiel trennten sich die Mecklenburger und die Niedersachsen 2:2 (1:1). Der VfL rutschte mit 43 Punkten auf Platz vier ab, der FC Hansa belegt mit 40 Zählern weiter Rang sechs.

Emil Holten (18. Minute) und Andreas Voglsammer (71.) brachten Rostock vor 22.953 Zuschauern im Ostseestadion zweimal in Führung. Robin Meißner (38.) und Bernd Riesselmann (87.) gleichen die Partie für Osnabrück wieder aus.

Hansa setzt die ersten Akzente

Den ersten Akzent des Spiels setzte Hansa. Holten verwertete mit einer Direktabnahme die Hereingabe von Voglsammer. Nur drei Minuten nach der Führung verhinderte der Pfosten das mögliche 2:0 durch Maximilian Krauß. In die Drangphase der Gastgeber hinein gelang Meißner mit seinem Schuss aus kurzer Distanz der zu diesem Zeitpunkt etwas überraschende Ausgleich.

Rostock erhöhte Mitte der zweiten Halbzeit wieder den Druck. Kenan Fatkic setzte einen Distanzschuss an die Latte. Besser machte es dann Voglsammer, der den Ball überlegt zur erneuten Führung einschob. Der VfL belohnte sich durch den Treffer von Riesselmann für eine couragierte Leistung mit einem Punkt.