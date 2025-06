Mit dem sechsten sieglosen Spiel in Serie beendet Hannover-Burgdorf die Bundesliga-Saison. Immerhin reicht es für die Niedersachsen noch für Europa.

Trainer Christian Prokop und die TSV Hannover-Burgdorf waren in Gummersbach zu Gast und ohne Chance.

Gummersbach - Die TSV Hannover-Burgdorf hat die Saison in der Handball-Bundesliga mit einer Niederlage beendet. Die Mannschaft von Trainer Christian Prokop unterlag beim VfL Gummersbach mit 29:39 (15:20). Beste Werfer für Hannover waren Justus Fischer und Marius Steinhauser mit je fünf Treffern. Für Gummersbach war Miro Schluroff achtmal erfolgreich.

Nach dem sechsten sieglosen Spiel in Serie beenden die Niedersachsen die Spielzeit mit 44:24 Punkten auf Platz sechs. Damit startet die TSV in der kommenden Serie wieder in der European League.

Hannover kam nur schlecht in die Partie. Über 4:1 (6. Minute) zogen die gastgebenden Gummersbacher auf 15:10 (22.) davon. Dieser Fünf-Tore-Vorsprung hatte dann auch zur Pause bestand. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild nicht. Den Hannoveranern waren die Strapazen der langen Serie anzumerken. Gummersbach wirkte deutlich frischer und feierte einen ebenso ungefährdeten wie verdienten Heimsieg.