Fürth - Zwei Wochen nach seiner Freistellung bei Hannover 96 soll der frühere Bundesliga-Profi Thomas Kleine den nächsten Gegner SpVgg Greuther Fürth vor dem Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga retten. Der ehemalige Co-Trainer der 96er unterschrieb bei den Franken einen Vertrag bis Saisonende, teilte der Club mit.

„Als der Anruf kam, musste ich nicht überlegen. Das Kleeblatt ist ein bedeutender Teil in meinem Leben gewesen“, sagte Kleine, der als Kapitän mit der SpVgg 2012 den ersten Bundesliga-Aufstieg des Vereins mitgefeiert hatte. Er wird unterstützt von Milorad Pekovic, der von 2010 bis 2013 selbst für die Fürther gespielt hatte.

Brisante Rückkehr nach Hannover

Zwei Spieltage vor Saisonende trennen die Franken drei Punkte vom Abstiegs-Relegationsplatz. Sein erstes Spiel als Chefcoach wird für Kleine gleich brisant. Denn am Sonntag tritt er mit Fürth in Hannover an, wo er bis Ende April als Co-Trainer des beurlaubten André Breitenreiter gearbeitet hatte. Im abschließenden Saisonspiel geht es eine Woche später zu Hause gegen den Aufstiegsfavoriten Hamburger SV.

Die SpVgg hatte sich am Montag von Jan Siewert getrennt, der erst im November Nachfolger von Interimstrainer Leonhard Haas geworden war. „Wir sind uns alle der Herausforderung bewusst, aber wir haben es selbst in der Hand“, sagte der 47-jährige Kleine.