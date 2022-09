Hannover-Trainer vor Spiel: „Noch zwei Punkte zu wenig“

Hannover - Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 ist auch nach drei Siegen in Serie und dem Sprung in die obere Tabellenhälfte der 2. Fußball-Bundesliga noch nicht zufrieden. „Für mich haben wir immer noch zwei Punkte zu wenig. Wir müssen und wollen noch aufholen“, sagte der neue 96-Coach vor dem Auswärtsspiel beim FC Hansa Rostock (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky). Dieses Nordduell werde „ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns. Das ist eine Mannschaft, die einen sehr aktiven und intensiven Fußball spielt. Gepaart mit der Unterstützung der Zuschauer kann das schon etwas bewegen.“

Leitl wechselte in diesem Sommer von der SpVgg Greuther Fürth zu den Niedersachsen und schaute sich in den vergangenen Tagen auch ganz gezielt zwei Handball-Spiele der TSV Hannover-Burgdorf (Bundesliga) und des TuS Vinnhorst (3. Liga) an. „Ich glaube, dass wir in unserer Sportart sehr viel von anderen Sportarten lernen können“, sagte Leitl. „Natürlich beobachtet man Situationen beim Handball: Wie verhält sich eine Mannschaft? Wie ist der Teamgedanke? Wie ist das Coaching? Ich kann da viele positive Dinge für mich mitnehmen, die auch in meine tägliche Arbeit einfließen können. Und ich hoffe natürlich, dass dieser Kontakt mit Christian Prokop intensiviert wird und wir uns da regelmäßig austauschen können.“ Der frühere Bundestrainer Prokop trainiert seit 2021 Hannovers Handballer.