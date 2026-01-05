In der Hinrunde ließ Hannover viele Chancen ungenutzt. Für neuen Schwung soll nun ein Außenstürmer mit Bundesliga-Erfahrung sorgen.

Hannover - Hannover 96 hat sich für die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga mit Stürmer Noah Weißhaupt verstärkt. Der 24 Jahre alte Außenangreifer wird für ein halbes Jahr vom Erstligisten SC Freiburg ausgeliehen. Weißhaupt spielte zuletzt auf Leihbasis für den polnischen Erstligisten Legia Warschau. Diese Leihe wurde nun beendet, nach dem Ende der Saison besitzt Hannover eine Kaufoption auf den Offensivspieler.

„Noah ist auf beiden Flügeln variabel einsetzbar. Er hat ein sehr gutes Tempo, ist dynamisch im Antritt und stark im Eins-gegen-Eins“, sagte Hannovers neuer Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke über Weißhaupt, der in der Rückrunde der vergangenen Saison an den FC St. Pauli ausgeliehen war. „Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits einige Erfahrung auf Bundesliganiveau mit.“

Weißhaupt ist bereits im 96-Trainingslager im türkischen Belek eingetroffen, wo Hannover heute (9.30 Uhr/MEZ) gegen Borussia Mönchengladbach testet. Die Niedersachsen suchen nun noch einen zentralen Stürmer.