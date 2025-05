Potsdam - Handys und Co. werden aus dem Unterricht an Grundschulen in Brandenburg verbannt. Private digitale Endgeräte müssten vom kommenden Schuljahr an „während des Unterrichts ausgeschaltet und in Schultaschen, Schränken oder Schließfächern verstaut werden“, teilte das Bildungsministerium mit. Die neue Regelung gelte für die Jahrgangsstufen eins bis sechs an Grund- und Förderschulen.

„Wir schaffen mehr Klarheit und Rechtssicherheit für unsere Schulleitungen und Lehrkräfte im Umgang mit privaten digitalen Endgeräten im Unterricht. Zu ihren wichtigen Aufgaben gehört, Kinder maßvoll an die digitale Welt heranzuführen, die sie umgibt, und ihnen Medienkompetenzen zu vermitteln“, sagte Bildungsminister Steffen Freiberg (SPD) der Mitteilung zufolge. Man wolle die Schüler zu einem bewussten und kritischen Umgang mit Handys und anderen Geräten befähigen.

Ausnahmen vorgesehen

In Ausnahmen dürfen Lehrkräfte die Nutzung privater Handys noch erlauben. Dies gilt den Angaben zufolge etwa, wenn sie dies für den Unterricht erforderlich halten oder es medizinische Gründe wie die Nutzung einer Diabetes-App gibt. Mit der neuen Regelung setzt die Koalition aus SPD und BSW ein Vorhaben aus ihrem Koalitionsvertrag um.

Die angekündigte Regelung sei überflüssig, sagte ein Sprecher des Landesschülerrates in Brandenburg. Die Schulen hätten schon lange jeweils für sich geeignete Lösungen erarbeitet. Vor Ort wisse man besser, wie man mit dem Problem umgehe. „Wir sind dennoch froh, dass diese Debatte beendet ist, weil es weitaus wichtigere Themen im Bildungsbereich zu regeln gibt.“

GEW spricht von „Nebelkerzen“

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) lobte, dass es nun zumindest eine einheitliche Regelung gebe. Es gebe einen Handlungsbedarf, das könne man den Schulen nicht allein überlassen, sagte der Landesvorsitzende der GEW Brandenburg, Günther Fuchs. Aber es stünden auch noch ungeklärte Fragen - etwa zur Versicherung - im Raum. Zudem dürfe das Verbot nicht ersetzen, dass an den Schulen mit den Kindern über die Nutzung von Smartphones gesprochen werde.

Fuchs beklagte ähnlich wie der Landesschülerrat, dass es weitaus wichtigere Themen im Bildungsbereich gebe. Das Handyverbot sei ein „Nebenschauplatz“. Die Landesregierung werfe „Nebelkerzen“, um von den tiefergehenden Problemen abzulenken.