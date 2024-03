Halle - Das zulassungspflichtige Handwerk in Sachsen-Anhalt hat zuletzt Personal abgebaut. Die Zahl der Beschäftigten lag 2023 um 2,3 Prozent unter der des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Den Trend habe es in allen Gewerbegruppen gegeben. Am stärksten sei er im Lebensmittelgewerbe mit minus 5,4 Prozent ausgefallen. Im Gesundheitsgewerbe und im Kfz-Gewerbe habe das Minus 0,6 Prozent betragen. Das Umsatzwachstum sei in diesem beiden Bereichen mit 7,9 Prozent beziehungsweise 8,2 Prozent am höchsten gewesen. Im gesamten zulassungspflichtigen Handwerk lag das nominale Umsatzvolumen im vergangenen Jahr 5,5 Prozent über dem Wert von 2022.

Die Daten beruhen laut den Statistikern auf vorläufigen Ergebnissen der Handwerksberichterstattung.