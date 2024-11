Der Handelsverband rechnet mit einem stabilen Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr. (Archivbild)

Magdeburg/Erfurt - Der Handelsverband Sachsen-Anhalt und Thüringen rechnet in diesem Jahr mit einem stabilen Weihnachtsgeschäft. „Wir haben zuletzt eine geringe Belebung gesehen und gehen von einem leichten Wachstum aus“, sagte Hauptgeschäftsführer Knut Bernsen. Psychologie sei im Weihnachtsgeschäft sehr wichtig. Es gebe viele Unsicherheiten, wie etwa den Ukraine-Krieg oder die wirtschaftliche Lage. Daher sei eine stabile Entwicklung schon gut. In Sachsen-Anhalt und Thüringen sei die Stimmung dabei nicht groß anders als in anderen Bundesländern.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat bundesweit seine Prognose für das Weihnachtsgeschäft vorgestellt. Demnach geht der Verband von einem Umsatzplus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr aus. Für Einzelhändler ist das Geschäft im November und Dezember die umsatzstärkste Zeit.