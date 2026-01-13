Die deutschen Handballer bereiten sich auf den EM-Auftakt gegen Österreich vor. Das letzte Training vor der Abreise aus Hannover könnte jedoch einen Ausfall als Konsequenz haben.

Hannover/Herning - Der deutschen Handball-Nationalmannschaft droht zum Auftakt der Europameisterschaft der Ausfall von Nils Lichtlein. Der Linkshänder von den Füchsen Berlin verletzte sich am Montagabend in Hannover im letzten Training vor der Abreise nach Dänemark am linken Vorfuß, wie der Deutsche Handball Bund mitteilte.

Die Reise ins Teamquartier in Silkeborg trat der 23-Jährige aber mit an. „Es kann sein, dass er in zwei Tagen wieder fit ist, vielleicht aber auch erst in vier Tagen. Es wird morgen noch einmal eine Untersuchung geben“, berichtete Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton nach der Ankunft im deutschen EM-Hotel.

Ein längerer Ausfall des U21-Weltmeisters sei momentan nicht zu befürchten, weshalb vorerst auch keine Nachnominierung geplant sei. „Wir gehen fest davon aus, dass Nils im Laufe der Vorrunde wieder zum Team dazustoßen wird. Deshalb gibt es - Stand heute - keinen Anlass, einen Wechsel beim Personal vorzunehmen“, sagte Chatton.

Zuletzt hatte Lichtlein im Rückraum meist nur wenig Einsatzminuten bekommen und seinen Kollegen um Juri Knorr den Vortritt lassen müssen. Die Verletzungspause sei „schade für Nils, der im zweiten Spiel gegen Kroatien erneut gezeigt hat, welche Impulse er uns geben kann“, fügte Chatton an. Die beiden Testspiele gegen den WM-Zweiten hatte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason für sich entschieden.

Im ersten, kniffligen Vorrundenspiel der EM trifft die DHB-Auswahl am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD/Dyn) in Herning auf Österreich. Am Samstag ist Serbien der nächste Gegner, zwei Tage später fällt im Duell mit Spanien womöglich die Entscheidung über den Gruppensieg. Leichte Verletzungsprobleme hatte zuletzt auch der am Knöchel lädierte Renars Uscins.