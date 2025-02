Brae Ivey von den Hamburg Towers in Aktion.

Hamburg - Die Veolia Towers Hamburg haben im Kampf um die Play-Ins in der Basketball-Bundesliga einen weiteren Erfolg verbucht. Mit 91:82 (56:41) setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloscky gegen Schlusslicht BG Göttingen durch und feierte damit den achten Sieg im 17. Spiel. Die abstiegsbedrohten Gäste kassierten dagegen im 16. Auftritt die 15. Niederlage. Beste Werfer waren Kur Kuath (Hamburg/16) und Deion Hammond (Göttingen/30).

Die BG erwischte den besseren Start, den Towers gelang es jedoch, das Ergebnis dank eines 13:0-Lauf zu drehen und sich auf 21:14 abzusetzen. Das Team vom Göttinger Coach Mikko Riipinen verkürzte den Abstand zwar noch einmal auf einen Punkt, danach aber dominierten die Hamburger wieder. Kenneth Ogbe sorgte knapp sechs Minuten vor der Pause per Dreier für die erste zweistellige Führung der Gastgeber.

Ogbe war in der mit 3.400 Zuschauern in dieser Saison zum sechsten Mal ausverkauften Inselpark Arena nach dem Seitenwechsel per Dunking auch dafür verantwortlich, dass der Vorsprung auf 21 Punkte anwuchs. Kurz darauf schien die Partie beim 78:49-Zwischenstand entschieden, doch im Schlussabschnitt lief bei den Towers kaum noch etwas zusammen. Drei Minuten vor dem Ende lag die BG nur noch Punkte hinten, konnte den Sieg der Hamburger aber nicht mehr verhindern.