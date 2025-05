Leverkusen/Madrid - Ex-Nationalspieler Didi Hamann hält es für denkbar, dass Xabi Alonso Bayer Leverkusens Ausnahmespieler Florian Wirtz zu Real Madrid holen könnte. „Xabi Alonso wird Interesse haben, Wirtz zu Real mitzubringen. Er weiß, wie gut der ist“, sagte Hamann der Mediengruppe „Münchner Merkur/tz“. „Alonso will eine Mannschaft haben. Er will Spieler, die andere besser machen. Und da gibt es keinen besseren als Wirtz. Ich glaube sehr wohl, dass zwischen Real und Wirtz etwas am Köcheln ist.“

Nachdem Alonso die Werkself verlassen hat, gilt er als heißer Kandidat für die Nachfolge von Carlo Ancelotti bei Real Madrid. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht.

Hamann glaubt nicht an Wechsel zu Liverpool

Auch in spanischen Medien gibt es seit Tagen Spekulationen dazu, dass Alonso das Mittelfeld bei Real Madrid verstärken will. Dafür könnte Offensivspieler Wirtz infrage kommen. „Der Trainer würde Wirtz, den er vor einigen Monaten zum besten Spieler der Bundesliga gemacht hat, liebend gern verpflichten – und auch in den Büros des Bernabéu ist man von ihm angetan“, schrieb etwa die spanische Zeitung „El Mundo“.

Im Rennen um den 22 Jahre alten Wirtz sollen auch der deutsche Meister FC Bayern München und der englische Champion FC Liverpool sein. Manchester City soll eine Verpflichtung zu teuer sein. Der Bayer-Konzern soll grundsätzlich grünes Licht für einen Verkauf von Wirtz, der in Leverkusen noch einen Vertrag bis 2027 hat, gegeben haben. Voraussetzung ist aber offenbar, dass ein Verein 150 Millionen Euro für das Mittelfeldjuwel bezahlt.

Hamann glaubt nicht daran, dass Liverpool diese hohe Ablösesumme zahlen will.„Dass der Verein mehr als 100 Millionen Pfund Ablöse plus ein Gehalt von über 20 Millionen Euro zahlt, kann ich mir nicht vorstellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Wirtz zu Liverpool geht, sehe ich bei drei Prozent“, sagte der TV-Experte.