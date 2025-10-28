Mutprobe im Grusel-Parcours, Zombie-Trail und ein verfluchtes Kürbisrätsel: Wie Hund und Mensch gemeinsam Halloween erleben – und was Tierschützer daran kritisch sehen.

Berlin/Birkenwerder/Birkholz - Was früher vor allem verkleideten Kindern vorbehalten war, ist längst auch bei Hundebesitzern angekommen: Halloween wird zunehmend zum tierischen Event. In Berlin und Brandenburg laden Hundeschulen zu Veranstaltungen ein, bei denen Mensch und Hund gemeinsam trainieren, rätseln, spielen und feiern können.

Mutproben und Kürbisrätsel

Actionreich geht es bei der Hundeschule Dogworkz zu: Beim Halloween-Event in der Hundesporthalle Birkenwerder (Oberhavel) stehen Mutproben, ein Grusel-Agility-Parcours und ein Kürbisrätsel auf dem Programm. Besonders mutige Teams können sich beim Zombie-Trail und in der Dunkelkammer beweisen. Ein Kostümwettbewerb und spannende Gewinne sollen das Erlebnis abrunden. Die Veranstaltung sei eine Mischung aus Training und Spaß und finde jedes Jahr statt, erklärt Inhaber Christian Hildebrandt.

Auch die Hundeschule Dogs in Berlin setzt auf Spannung: Bei der Halloween-Krimi-Tour im Schlossgarten Charlottenburg helfen Mensch-Hund-Teams dabei, den verschwundenen Schatz von Friedrich Frankenstein und seinem Hund Grumpel wiederzufinden.

Abend mit Lagerfeuer und Kürbissuppe

Magisch soll es in der Hundeschule „Die mit dem Wolf“ von Jennifer Bozzo zugehen. Unter dem Motto „Die Nacht der verzauberten Hunde“ erwartet die Gäste in Berlin-Johannisthal am Freitag ein Abend mit Lagerfeuer, Kürbissuppe und einer spannenden Geschichte, die gemeinsam mit den Hunden erlebt wird. Verkleidungen sind ausdrücklich erwünscht – allerdings nur für die Menschen. Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht, eine Warteliste ist eingerichtet.

In Birkholz (Dahme-Spreewald) lädt die Hundeschule Rienas ebenfalls am Freitag zum Halloween-Training mit Gruselparcours und Aufgaben für Mensch und Hund. Von 16 bis 20 Uhr können sich Teams auf einen schaurig-schönen Nachmittag freuen – auch Kinder und Eltern sind willkommen. Ein Teil der Einnahmen geht an das Tierheim Märkisch Buchholz.

Tierschützer warnen vor Verkleidung von Mensch und Hund

Tierschützer warnen unterdessen vor Verkleidungen: „Hunde kommunizieren hauptsächlich über Körpersprache. Wenn ihre Rute und ihre Ohren durch Kleidungsstücke verdeckt sind, können sie nicht mehr effektiv kommunizieren. Kostüme mit flatternden Komponenten, die unbequem sitzen oder zu warm sind, führen zudem zu erheblichem Stress beim Tier“, erklärt Sabrina Karl, Heimtier-Expertin der Stiftung Vier Pfoten. Auch Menschen sollten demnach bei ihrer eigenen Kostümierung vorsichtig sein: „Gruselige Masken und Ganzkörperkostüme können Tiere verunsichern oder ängstigen“, so Sabrina Karl.