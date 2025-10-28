Sömmerda - Ein 85-jähriger Falschfahrer ist auf der A71 bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war er am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Sömmerda mit einem Pkw kollidiert. Dessen 26-jährige Fahrerin wurde demnach schwer verletzt. Im Anschluss stieß das Auto des Falschfahrers noch gegen einen Lkw, hieß es weiter. Der Lkw-Fahrer sei jedoch unverletzt geblieben. Die Fahrbahn war am Montagabend mehrere Stunden in Richtung Schweinfurt gesperrt.