  3. Unfälle: Falschfahrer stirbt nach Unfall

Der 85-Jährige ist auf der Gegenfahrbahn unterwegs und verursacht einen Unfall. Eine junge Frau wird schwer verletzt, die A71 war Stunden gesperrt.

Von dpa 28.10.2025, 06:06
Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagabend zwischen Erfurt Nord und Sömmerda Süd. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Sömmerda - Ein 85-jähriger Falschfahrer ist auf der A71 bei einem Unfall ums Leben gekommen. Laut Polizei war er am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf Höhe der Anschlussstelle Sömmerda mit einem Pkw kollidiert. Dessen 26-jährige Fahrerin wurde demnach schwer verletzt. Im Anschluss stieß das Auto des Falschfahrers noch gegen einen Lkw, hieß es weiter. Der Lkw-Fahrer sei jedoch unverletzt geblieben. Die Fahrbahn war am Montagabend mehrere Stunden in Richtung Schweinfurt gesperrt.