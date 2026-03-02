Erst als Hoffnungsträger geholt, nun schon wieder weg: Warum trennt sich der HFC nach nur zehn Monaten vom kaufmännischen Leiter Robert Marien?

Halle - Der Fußball-Regionalligist Hallescher FC und der kaufmännische Leiter Robert Marien beenden ihre Zusammenarbeit vorzeitig. Der Club teilte mit, dass der Vertrag des 45-Jährige zum 30. Juni 2026 endet. Marien leitete die Geschäftsstelle, war für Finanzen, Vertrieb, Marketing, Verwaltung und Ticketing zuständig.

„Grundlage dieser Entscheidung sind unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Vereins über das laufende Saisonende hinaus. Beide Seiten haben sich in konstruktiven Gesprächen darauf verständigt, den Übergang frühzeitig und geordnet zu gestalten“, hieß es in einer Stellungnahme des Viertligisten.

Erst im Mai 2025 vorgestellt

Gerüchte über ein vorzeitiges Aus von Marien kursierten bereits länger. Der frühere Vorstandsvorsitzende von Hansa Rostock hatte in Fan- und Vorstandskreisen eine zunehmende Zahl an Kritikern. Am 6. Mai 2025 war Marien als Hoffnungsträger des Clubs vorgestellt worden, sollte die Professionalisierung abseits des Spielgeschehens vorantreiben. Nur gut zehn Monate später verkündete man nun das nahende Aus.

Marien war von 2016 bis 2024 Vorstandschef in Rostock. Bei dem Club aus Norddeutschland verdreifachte sich die Mitgliederzahl unter seiner Führung fast. Einnahmen aus Marketing und Ticketing stiegen, der verschuldete Club wurde schrittweise saniert. Beim HFC sollte Marien helfen, den Club zurück in die 3. Liga zu führen.