Nachdem eine Frau in Hildesheim getötet wurde, fahndete die Polizei nach dem Täter. Nun hat sich ein Tatverdächtiger auf einer Wache gestellt – doch noch sind in dem Fall viele Fragen offen.

Hildesheim - Nachdem eine 43 Jahre alte Frau in Hildesheim gewaltsam getötet wurde, hat sich der mutmaßliche Täter nach zwei Tagen auf der Flucht der Polizei gestellt. Der 37 Jahre alte Mann aus Hildesheim kam am Montagmittag mit einem Rechtsanwalt auf eine Polizeidienststelle, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Hildesheim mitteilten. Der Mann wurde verhaftet, gegen ihn hatte ein Richter zuvor bereits einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erlassen.

Die 43-jährige Frau war am vergangenen Samstag nach Angaben der Polizei durch ein Gewaltdelikt in einer Wohnung ums Leben gekommen. Der Tatverdächtige war seitdem auf der Flucht, die Polizei fahndete nach ihm.

Über die genauen Umstände und Hintergründe der Tat ist weiterhin wenig bekannt. Unbekannt ist etwa, wie die Frau getötet wurde und in welcher Beziehung der Tatverdächtige zu ihr steht. „Das ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen“, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Anfrage mit. Der Leichnam der Frau sei obduziert worden, Ergebnisse lägen bislang nicht vor. Angaben zum Tatvorwurf soll der 37-Jährige bislang nicht gemacht haben.