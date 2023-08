Marvin Ajani vom MSV Duisburg in Aktion.

Halle - Der Hallesche FC hat Marvin Ajani zurückgeholt. Der 29-Jährige, der bereits von 2016 bis 2019 an der Saale auf dem Platz stand, war zuletzt vereinslos. Über die Dauer seines Vertrages machte der HFC keine Angaben. Bis zur Vorsaison war der Rechtsfuß, der vom Verteidiger bis zum Stürmer schon alle Positionen spielte, beim MSV Duisburg unter Vertrag. Davor spielte der 1,88 Meter große Akteur in Wiesbaden. „Wir sind zuversichtlich, dass er uns in dieser anspruchsvollen Phase mit seiner Physis, seinem Tempo und seinem Spielverständnis unterstützen wird“, sagte HFC-Sportdirektor Thomas Sobotzik.