Am frühen Morgen entdeckt ein Autobesitzer ein Hakenkreuz an seinem Auto. Als die Polizei auftaucht und sucht, finden sich weitere Nazi-Symbole.

Hakenkreuze in acht Autos in Berlin-Lichtenberg geritzt

Hakenkreuze wurden in acht Autos in Berlin-Lichtenberg geritzt, die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Berlin - Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in Berlin-Lichtenberg Hakenkreuze in acht Autos geritzt. Die Beschädigungen wurden am frühen Morgen von Autobesitzern und alarmierten Polizisten an Motorhauben oder Beifahrertüren im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen entdeckt. Der für politische Taten zuständige Staatsschutz im Landeskriminalamt der Polizei ermittelt.