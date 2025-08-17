Algermissen - Unbekannte haben ein Hakenkreuz in die Motorhaube eines Autos im Landkreis Hildesheim geritzt. Bei einem weiteren Fahrzeug wenige Meter entfernt wurde das Fenster auf der Beifahrerseite eingeschlagen. Beide Sachbeschädigungen ereigneten sich in der Nacht in Algermissen, wie die Polizei mitteilte. Die Autos waren am Fahrbahnrand abgestellt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf jeweils etwa 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Bereits Ende Juli hatte es in Algermissen Hakenkreuz-Schmierereien gegeben. Die Hakenkreuze und andere Farbschmierereien waren in der Ortschaft Lühnde unter anderem auf die Fahrbahn, an eine Bushaltestelle und die Tür einer Kirche gemalt worden. Die Polizei schießt nach bisherigen Ermittlungen einen Zusammenhang zwischen beiden Taten aus.