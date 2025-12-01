Ein Häftling kehrt nach seinem Freigang nicht zurück und greift seine Ex-Freundin an. Nun hat die Polizei ihn in einer Gartenlaube gestellt.

Berlin - Der gesuchte Strafgefangene, der nicht aus dem Freigang zurückkehrte, ist gefasst worden. Der Mann wurde in einer Gartenlaube in Tempelhof festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten. Der 38-Jährige soll demnach einem Richter zur Verkündung eines Haftbefehls vorgeführt werden.

Den Angaben zufolge hatte der Mann am 23. November regulären Freigang. In einem Bus soll er seine Ex-Freundin zur Rede gestellt, unvermittelt mit einem Stichwerkzeug zugestochen und verletzt haben. Anschließend soll er sie zurückgelassen haben. Die Frau soll auf dem Weg zur Arbeit gewesen sein. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Der Mann soll laut Staatsanwaltschaft in der Justizvollzugsanstalt Tegel wegen einer anderen Tat eine gegen ihn verhängten Freiheitsstrafe eingesessen haben.