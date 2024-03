Erfurt - Nachdem ein Mann in der Erfurter Innenstadt lebensgefährlich durch Messerstiche verletzt worden war, ist ein Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen worden. Dabei gehe es um den Vorwurf des versuchten Totschlags, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage am Mittwochmorgen. Der Tatverdächtige sei bislang nicht gefasst, die Fahndung gehe weiter. Der Zustand des verletzten 28-Jährigen sei weiter kritisch. Derzeit werte die Polizei auch Handyvideos von Zeugen aus. Eine Passantin hatte den 28 Jahre alten Mann am Montagnachmittag schwer verletzt im Bereich der Reglermauer entdeckt und die Polizei informiert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort notoperiert.