Hannover - Seit sechs Jahren sind Altkanzler Gerhard Schröder und seine Frau Soyeon Schröder-Kim verheiratet, mindestens 24 weitere Ehejahre haben sie sich zum Ziel gesetzt. „Als ich meinen Mann geheiratet habe, hat er 30 gemeinsame Jahre versprechen müssen“, verrät Schröder-Kim in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur kurz vor dem 80. Geburtstag ihres Mannes. Und sie liefert das Rezept, mit dem sie das hinbekommen will: Haferflocken statt Currywurst.

Schröder-Kim hat ihren Mann schon vor einiger Zeit auf Diät gesetzt. Viel Obst und Gemüse, wenig Fleisch. Zum Abendessen gibt es nun alkoholfreien Roséwein statt Bier. Am wichtigsten sei aber, „dass wir unser Frühstück so dramatisch geändert haben“, sagt Schröder-Kim. „Früher Kaffee, Brot, Milch, Butter, Marmelade und so weiter und so fort. Und jetzt Haferflocken mit Hafermilch und mit frischem Obst. Und natürlich darf man nicht vergessen: Nüsse. Nüsse sind auch sehr wichtig für die Ernährung.“

Die Currywurst, die Schröder einst den „Kraftriegel des Facharbeiters“ genannt hat, esse ihr Mann jetzt „nicht mehr so viel“, sagt Schröder-Kim. „Trotzdem nehme ich an, Sie finden meinen Mann doch fit für sein Alter, oder?“

Gefragt nach der markantesten Charaktereigenschaft ihres Mannes vergleicht Schröder-Kim ihn mit Sisyphos, einer Figur aus der griechischen Mythologie. Sie begründet das damit, dass Schröder jemand sei, „der aus Niederlagen Kraft holt und nie die Hoffnung aufgibt und auch zu seinem Wort steht, obwohl das manchmal nicht gerade von Vorteil ist“, sagt Schröder-Kim. „Also man kann sich deshalb auf ihn verlassen. So kann ich mich auch als Ehefrau auf ihn und auf sein Wort verlassen.“

Schröder, der von 1998 bis 2005 Bundeskanzler war, wird am 7. April 80. 2018 heiratete er die heute 53-jährige südkoreanische Dometscherin und Übersetzerin Soyeon Kim, die seine fünfte Ehefrau ist. Knapp drei Wochen nach Schröders Geburtstag will seine Frau ihm eine Feier in Berlin organisieren. Gästeliste und Ort werden geheim gehalten.