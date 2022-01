Hochzeit auf den ersten Blick: Wer ist noch zusammen?

Halle (Saale)/DUR – Die Quote war hervorragend: Von sechs Paaren bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ 2021 wollten fünf nach Ende der Show weiter verheiratet bleiben. Nur bei Robert Irmisch aus Halle und „seiner“ Juliane hatte es nicht funktioniert. Nach einem Krach auf der Hochzeitsreise war es dem Hallenser nicht gelungen, das Herz der Brandenburgerin zu erobern. Und so musste der 35-Jährige daneben stehen, wie die anderen fünf Paare zum Abschluss der Sendung verliebt in die Kamera lächelten.

Doch rund sechs Monate nach Ende der Dreharbeiten hat sich das Bild gewandelt: Als sich kürzlich mehrere der HadeB-Kandidaten trafen, lebten alle anwesenden in Scheidung!

Selina und Michael - getrennt

Das erste Paar von HadeB 2021 schien restlos glücklich. Selina und Michael wirkten vom ersten Drehtag an verliebt, beide knutschten und turtelten, was das Zeug hielt. Doch die beiden hätten die „Euphorieblase“ im Alltag nicht aufrecht erhalten können. Im Dezember haben sich beide im Guten getrennt, schreiben sie.

Anika und David - getrennt

Was in Thale begann, hallt kein gutes Ende. Zwar wirkten auch die beiden Norddeutschen David und Anika glücklich und entschieden sich verliebt für die Ehe. Doch auch bei den beiden war im Dezember Schluss. Es sei nicht die Beziehung gewesen, die er sich gewünscht habe, verriet der Erzieher aus Lüneburg.

Ralf und Manuela - getrennt

Die beiden „Senioren“ der HaeB-Staffel 2021 sind ebenfalls inzwischen getrennt. In der Sendung hatten beide große Pläne geschmiedet und das Zusammenziehen geplant. Doch auch hier reichte es letztlich nicht für eine Ehe. Er habe nicht die nötigen Gefühle aufbauen können, so der Berliner.

Lisa und Mario - getrennt

Bereits in der TV-Show hatte es zwischen den beiden kräftig gekriselt, doch am Ende der Sendung hatten sich beide zusammengerauft und wollten es als Ehepaar probieren. Doch auch die beiden gaben im Januar die Trennung bekannt. Das Paar habe den „den letzten nötigen Funken einfach nicht herbeizaubern“ können.

Marcus und Simone – das große Rätsel

Während der TV-Show ließen es die beiden Thüringer langsam angehen, zum großen Finale schien hier aber endgültig der Funken übergesprungen zu sein. Doch sind beide immer noch ein Paar? Das weiß niemand, denn im Gegensatz zu den anderen HadeB-Kandidaten teilen die beiden ihr Eheleben nicht in den sozialen Medien.

Kandidat Ralf aus Berlin teilte jedoch rund um seine Trennung mit „Es tut mir natürlich auch Leid, elf Leute haben Ja gesagt und ein Paar ist nur noch zusammen“ – das klingt nach Liebesglück für die beiden Thüringer.

Übrigens: Verheiratet sind die anderen Paare trotz Trennung immer noch: Bis zur Scheidung dauert es nach deutschem Recht nämlich ein komplettes Jahr.