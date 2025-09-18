Bei Union Berlin deutet sich eine interessante Personalie an. Statt Abschied heißt es für Diogo Leite wohl Saisondebüt. Ein Kollege nennt Gründe, warum das gut ist.

Berlin - Janik Haberer sieht das bevorstehende Comeback des bis zuletzt wechselwilligen Kollegen Diogo Leite beim 1. FC Union pragmatisch. Zu den Sachen, die passiert sind zwischen Verein und Spieler, kann ich nichts sagen. Im Endeffekt sind wir alle Fußballer, wenn er auf dem Platz steht, ist alles egal“, sagte Haberer bei einem Mediengespräch des Berliner Fußball-Bundesligisten.

Der Portugiese Leite hatte Union verlassen wollen und fehlte in den ersten Saisonspielen. Ein Wechsel kam aber nicht zustande. Nun hat der 26-Jährige realistische Chancen auf sein Saisondebüt für die Eisernen gleich in der Startformation am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt, da Platzhalter Tom Rothe nach einem Platzverweis gesperrt ist.

Die Auseinandersetzung mit Leite habe im Team keine Spuren hinterlassen, versicherte Haberer. „Er hat die letzten drei Jahre sehr gute Leistungen gebracht. Die Mannschaft vertraut ihm. Wir sind froh, dass er komplett im Training zurück ist. Er hat einfach Qualität. Als Mitspieler ist es schön, so einen Spieler in der Mannschaft zu haben“, sagte Mittelfeldspieler Haberer.

Hoffen auf neuen Frankfurt-Coup

Nach den enttäuschenden Resultaten mit dem 0:3 bei Borussia Dortmund und dem 2:4 gegen die TSG Hoffenheim hofft Haberer auf einen erneuten Coup in Frankfurt. In der Vorsaison gab es ein überraschendes 2:1 der Eisernen. Letztes Jahr hat uns keiner zugetraut, in Frankfurt zu gewinnen, wir als Mannschaft uns aber schon“, sagte Haberer.