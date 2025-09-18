weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Champions League: Schnelle Rückkehr in Aussicht: Stanisic fehlt Bayern vorerst

EIL
Gasgeruch! Naumburger Barbaraplatz weiträumig für den Verkehr gesperrt
Gasgeruch! Naumburger Barbaraplatz weiträumig für den Verkehr gesperrt

Champions League Schnelle Rückkehr in Aussicht: Stanisic fehlt Bayern vorerst

Nach Josip Stanisics Auswechslung gegen Chelsea gibt der FC Bayern eine leichte Entwarnung. Der Verteidiger fällt zwar verletzt aus - dürfte offenbar schon bald wieder auf dem Platz stehen.

Von dpa 18.09.2025, 15:14
Bayern-Verteidiger Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea offenbar nicht ernsthaft verletzt.
Bayern-Verteidiger Josip Stanisic hat sich im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea offenbar nicht ernsthaft verletzt. Tom Weller/dpa

München - Der FC Bayern München muss vorerst auf Josip Stanisic verzichten - vermutlich aber nicht lange. Der Verteidiger hatte sich beim 3:1-Champions-League-Sieg gegen Club-Weltmeister FC Chelsea eine Teilverletzung des Innenbands am rechten Kniegelenk zugezogen, wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte.

Die Ausfallzeit teilte der Verein nicht mit, laut dem Sender „Sky“ soll Stanisic aber maximal ein bis zwei Wochen fehlen. Damit könnte der 25-Jährige noch vor der nächsten Länderspielpause wieder auf dem Platz stehen. Bereits nach der Auswechslung des 27-Jährigen hatte sich am Mittwochabend angedeutet, dass er sich offenkundig nicht ernsthafter am Knie verletzt hatte.