Emden - Ein Güterzug hat eine Autofahrerin mit ihrem Wagen an einem geöffneten Bahnübergang in Emden erfasst und schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei war der Bahnübergang bei dem Unfall am Mittwochabend nicht gesichert, wie ein Sprecher sagte. Obwohl die Schranke und die roten Warnleuchten nicht aktiv waren, fuhr der Zug weiter. Wieso er nicht stoppte, werde nun ermittelt. Die 58 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus. Der Lokführer erlitt einen Schock. Zuvor hatte der Norddeutsche Rundfunk berichtet.