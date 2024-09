Moritzburg - Landwirtschaftsminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Grüne) hat die Moritzburger Pferdezucht als wertvolles und lebendiges Kulturgut gewürdigt. „100 Jahre Hengstparaden bedeuten 100 Jahre Qualität und Leistung in der Pferdezucht“, sagte er anlässlich einer Festveranstaltung. „Seit Generationen werden hier die Hengste präsentiert, um die Pferdezüchter in Sachsen zu unterstützen. Das hilft auch, die Vielfalt der Pferderassen zu erhalten.“

Die Hengstparaden des Landgestüts Moritzburg haben am Sonnabend ihr 100. Jubiläum gefeiert. Weitere Paraden sind am 15. und 21. September geplant. Sie locken alljährlich Zigtausende Besucher aus dem In- und Ausland an. Die erste Parade fand 1924 statt. Solche Schauen sind wichtig für Züchter, um geeignete Tiere zu finden, die zu ihren Stuten passen.