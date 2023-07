Gruppe randaliert in Berliner Club und greift Gäste an

Berlin - Eine Gruppe von 15 bis 20 Menschen hat in der Nacht zum Sonntag Gäste eines Clubs in Berlin-Neu-Hohenschönhausen angegriffen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde dabei einem 28 Jahre alten Mann mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen. Der Mann erlitt demnach eine Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Gruppe kam laut Polizei gegen 3.00 Uhr nachts in das Lokal, als gerade ein Rapper dort auftrat. Die 15 bis 20 Menschen griffen Gäste mit Schlägen und Tritten an, warfen Tische und Stühle um und schmissen Gläser und Flaschen durch den Raum, wie die Polizei beschrieb. Danach habe die Gruppe das Gebäude wieder verlassen und sei geflüchtet, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung.