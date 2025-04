Unweit einer linken Demo wird in Friedrichshain eine fünfköpfige Gruppe attackiert, die eine Deutschlandflagge und ein Megafon dabeihatte. Was ist über die Tat bekannt? Der Staatsschutz ermittelt.

In Friedrichshain

Berlin - Eine Gruppe mit Deutschlandfahne, Megafon und Stickern der rechten Szene ist in Berlin-Friedrichshain von mehreren Vermummten attackiert worden. Die 15 Vermummten sollen die fünf Jugendlichen, jungen Frauen und Männer im Alter von 15 bis 23 Jahren in der Stralauer Straße geschubst haben, wie die Polizei mitteilte. Auch sollen sie die Fahne gestohlen und versucht haben, an das Megafon zu gelangen. Die Täter entkamen.

Laut Polizei wurde bei dem Vorfall am Mittwochabend niemand verletzt. Da am nahegelegenen Rudolfplatz eine linke Kundgebung stattfand, begleitete die Polizei die Angegriffenen zum S-Bahnhof Warschauer Straße. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen Landfriedensbruchs. Was die fünfköpfige Gruppe mit dem Megafon und der Flagge vorhatte und wo sie damit hin wollte, war zunächst nicht bekannt.