Mitten in Wittenberg verfolgen unbekannte Täter einen Mann und gehen schließlich auf ihn los. Er wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Wittenberg - Nach einem Angriff auf einen 30-Jährigen im Stadtzentrum von Wittenberg ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Eine Gruppe Unbekannter attackierte den Mann am Samstagabend mit einem messerähnlichen Gegenstand, wie es in einer Mitteilung heißt. Nach Angaben des 30-Jährigen hatte ihn die Gruppe von einem nahegelegenen Einkaufszentrum bis zum Tatort verfolgt.

Der Wittenberger erlitt schwere Verletzungen am Rücken und an der Hand und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die Tatverdächtigen nicht ergreifen. Die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau bittet um Hinweise zur Aufklärung der Straftat.