Grünes Gewölbe Grünes Gewölbe: Sachsen muss für Anwälte 300.000 Euro zahlen

Im November 2019 brachen Diebe in das Grüne Gewölbe in Dresden ein. Der Freistaat verklagte die Sicherheitsfirma der Schatzkammer - und muss Anwaltskosten in sechsstelliger Höhe tragen.