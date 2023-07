Berlin - Ein Parteibüro der Grünen in Berlin-Neukölln ist mit Farbe beschmiert worden. Auf die Fassade und ein Büroschild des Büros in der Friedelstraße wurde jeweils ein Schriftzug geschmiert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach ermittelt der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz. Laut Anzeige soll das Büro im Zeitraum von Mittwoch bis Montag beschmiert worden sein. Angezeigt wurde die Tat am Montag, wie es hieß. Laut Polizei soll es nicht die erste Attacke auf das Büro gewesen sein.