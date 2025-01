Unbekannte haben in der Nacht Fensterscheiben der Geschäftsstelle des Grünen-Kreisverbandes in Celle zerschlagen. Es ist nicht die erste Attacke dieser Art.

Celle - Unbekannte haben in der Nacht mehrere Fensterscheiben am Büro des Grünen-Kreisverbandes Celle zerstört. Auf eine Fensterfront wurden von außen der Name „Baerbock“ und das Wort „Kriegstreiber“ in roter Farbe gesprüht, außerdem der Slogan „Biji Kurdistan“, auf Deutsch „Lang lebe Kurdistan“. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen, hieß es von der Polizei Celle.

„Wir verurteilen diese mutwilligen Sachbeschädigungen“, teilten die Grünen-Kreisvorsitzenden Janne Schmidt und Bernd Zobel in einer Stellungnahme mit. Die Angriffe auf Bundesaußenministerin Annalena Baerbock entbehrten jeglicher Grundlage. „Diese Art der Auseinandersetzung entspricht nicht unserer Diskussionskultur.“

Ähnlicher Vorfall im Jahr 2022

Nach Angaben von Zobel hatte es bereits im Mai 2022 eine ähnliche Attacke gegeben. Damals seien Steine durch die geschlossenen Fenster in die Geschäftsstelle geworfen worden, sagte der Kreisvorsitzende der dpa. Diesmal hätten die Täter wahrscheinlich einen Hammer benutzt.

Nach Angaben des Landeskriminalamtes Niedersachsen ist die Zahl der politisch motivierten Straftaten 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen.