Hannover - Die niedersächsischen Grünen haben die Ergebnisse bei den Wahlen in Bayern und Hessen als Erfolg bezeichnet. Die Partei habe ihr historisch zweitbestes Ergebnis bei Landtagswahlen in Hessen und Bayern erzielt, sagte die Grünen-Landesvorsitzende Greta Garlichs am Sonntagabend laut Mitteilung. „Das ist durchaus ein Erfolg.“ Die Partei sei in beiden Ländern gut verankert und erfahre stabile Zustimmungswerte, so Garlichs.

Besorgniserregend sei der Rechtsruck und die hohe Zustimmung zur AfD in beiden Ländern und zu den Freien Wählern in Bayern, erklärte die Landesvorsitzende. „Hier müssen alle demokratischen Parteien stärker daran arbeiten, dass sich diese Entwicklung nicht fortsetzt.“ Eine genaue Analyse sei mit dem amtlichen Endergebnis möglich.

Bei der Landtagswahl in Hessen wurde die CDU stärkste Kraft und kommt laut Hochrechnungen von ARD und ZDF auf 34,3 bis 34,9 Prozent. Die AfD kommt demnach auf 17,2 bis 17,9 Prozent. Die SPD steuert mit 15,1 bis 15,6 Prozent auf ein historisch schlechtes Landesergebnis zu. Die Grünen landen bei 14,6 bis 15,2 Prozent.

Bei der Landtagswahl in Bayern kam die CSU von Ministerpräsident Markus Söder nach Hochrechnungen auf 36,5 bis 36,8 Prozent. Es folgt die AfD mit 15,5 bis 15,9 Prozent. Knapp dahinter liegen die Grünen mit 15,4 bis 15,8 Prozent vor den Freien Wählern mit 14,4 bis 14,7 Prozent. Die SPD kommt auf 8,1 bis 8,2 Prozent.