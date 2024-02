Halle - Der Großteil der Haushalte in Sachsen-Anhalt wohnt in einer Mietwohnung. Wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte, lebten knapp 58 Prozent der 1,1 Millionen Haushalte zur Miete, 42 Prozent wohnten im Jahr 2022 im Eigenheim. Mehr als jeder Dritte Haushalt wohne schon lange in der gleichen Wohnung, nämlich seit mindestens 24 Jahren. Die durchschnittliche Nettokaltmiete betrug den Angaben zufolge 5,60 Euro pro Quadratmeter. Im Schnitt gaben Mieter in Sachsen-Anhalt etwa 24 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Miete aus.