In Berlin-Oberschöneweide haben Unbekannte ein Bürogebäude mit einer Botschaft zum Nahostkonflikt bemalt. Der Schriftzug ist rund 6 Meter lang.

Großflächige Schmiererei zum Nahostkonflikt in Berlin

Berlin - Unbekannte haben am Freitagabend die Fensterfront eines Büros in Berlin-Oberschöneweide mit einem politischen Schriftzug bemalt. Nach Angaben der Polizei hinterließen sie einen rund sechs Meter langen Schriftzug mit Bezug zum Nahostkonflikt. Auf den Fenstern stand: „Drop Elbit! Free Gaza“. Zudem schlugen die Täter vier Löcher in die Scheiben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.