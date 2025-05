Die Linke in Berlin gibt sich nach ihrem jüngsten Erfolg bei der Bundestagswahl selbstbewusst. Eine neue Doppelspitze soll die Partei ins wichtige Wahljahr 2026 führen.

Das neue Führungsduo Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer will die Partei fit machen für die Wahl zum Abgeordnetenhaus 2026.

Berlin - Die Berliner Linke hat eine neue Doppelspitze: Der seit zwei Jahren amtierende Landeschef Maximilian Schirmer führt die Partei jetzt gemeinsam mit Kerstin Wolter.

Für den Pankower Bezirkspolitiker und Linke-Bundesvize Schirmer votierten bei einem Parteitag 99 Delegierte bei 48 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen. Das waren 60,7 Prozent, also ein eher mäßiges Ergebnis. Auf Wolter, bisher Linke-Bezirksvorsitzende in Friedrichshain-Kreuzberg, entfielen 115 Ja-Stimmen bei 19 Nein-Stimmen und 26 Enthaltungen - 71,9 Prozent.

Die bisherige Co-Landesvorsitzende Franziska Brychcy war seit 2023 gemeinsam mit Schirmer im Amt und kandidierte auf dem Parteitag in Lichtenberg nicht wieder für den Posten. Sie will sich auf ihre Rolle als bildungspolitische Sprecherin der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus konzentrieren.

Das neue Duo an der Spitze soll die Partei zum Erfolg bei der nächsten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus führen, die voraussichtlich am 20. September 2026 stattfindet. Bei der Wahl will die Linke nach ihrem Sieg bei der Bundestagswahl im Februar erneut stärkste Kraft werden.