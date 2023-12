Bunde/Emden - Zum Feuerwerks-Verkaufsstart in Niedersachsen sind am Donnerstag viele Kunden aus den Niederlanden angereist. In der Gemeinde Bunde (Landkreis Leer) an der deutsch-niederländischen Grenze bildeten sich vor den Geschäften Schlangen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Vor einem Discounter warteten Menschen dicht gedrängt, Kunden rollten Wagen voller Raketen und Böller aus dem Laden. Die meisten Autos auf dem Parkplatz des Geschäfts hatten niederländische Kennzeichen.

Ein Mann aus dem Osten der niederländischen Provinz Groningen erzählte, dass er um 6 Uhr morgens losgefahren sei, um als einer der ersten vor dem Discounter zu sein. „Das Feuerwerk ist hier ganz gut, besser als in Holland. Und es ist viel billiger“, sagte der Kunde.

Für die Region sind die Kunden aus den Niederlanden wichtig: „Die Böller haben ihre Fangemeinde. Und ein großer Teil dieser Fangemeinde kommt aus der niederländischen Grenzregion“, sagte Johann Doden, Geschäftsführer des Einzelhandelsverbands Ostfriesland mit Sitz in Emden. „Die Läden werden wieder stark frequentiert.“ Einige Unternehmen hätten ihre Läden schon eher geöffnet, um den Andrang zu bewältigen. Das Böllerverbot während der Pandemie und Verbotszonen hätten dem Verkauf keinen Abbruch getan.

Der Verkaufsstart für das Silvesterfeuerwerk ist diesmal einen Tag früher als üblich, weil Silvester auf einen Sonntag fällt. Noch bis Samstagabend sind Raketen und Böller im Handel erhältlich.