Ein Mann lagert in seinem Garten bei Halle Waffen und benutzt diese wohl auch. Passanten alarmieren die Polizei, die den 40-Jährigen stellen können.

Schiepzig - Im Saalekreis hat ein 40 Jahre alter Mann mit einer Schreckschusswaffe einen Großeinsatz ausgelöst. Zeugen hatten am Dienstagabend Schüsse in einer Kleingartenanlage in Schiepzig gehört, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin rückte ein Spezialeinsatzkommando der Polizei an und suchte bis in die Nacht nach dem Verantwortlichen. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Gefahr für Anwohner oder Passanten habe zu keiner Zeit bestanden, hieß es weiter.

Der 40-Jährige hatte ersten Erkenntnissen zufolge mehrere Schreckschusswaffen in seiner Gartenlaube gelagert. Er ist mutmaßlich für die Schussabgabe verantwortlich. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.