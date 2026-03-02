In Bramsche umstellt die Polizei ein Wohnhaus, nachdem Schussgeräusche gemeldet wurden. Die Lage gilt zwar als gesichert. Was genau passiert ist, bleibt vorerst aber völlig unklar.

Bramsche - Einsatzkräfte der Polizei sind zu einem größeren Einsatz in Bramsche nördlich von Osnabrück ausgerückt. Ein Wohnhaus sei umstellt worden, teilte die Polizei mit. Aus diesem Haus sind den Beamten zufolge Schussgeräusche wahrgenommen worden. Die Situation vor Ort sei aber gesichert und es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.