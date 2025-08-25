weather heiter
Vermummte und bewaffnete Polizisten sind in Plauen im Einsatz. Straßen wurden abgeriegelt. Was bisher bekannt ist.

Von dpa 25.08.2025, 10:52
Großeinsatz der Polizei in Plauen - die Hintergründe sind noch unklar. (Symbolbild)
Großeinsatz der Polizei in Plauen - die Hintergründe sind noch unklar. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Plauen - In Plauen gibt es derzeit einen Großeinsatz der Polizei. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Am Morgen wurden zunächst einige Straßen abgeriegelt. Die Sperrungen seien inzwischen aber wieder aufgehoben worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zu den Umständen und den Gründen des Einsatzes wollte er noch keine Angaben machen.