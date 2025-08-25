Plauen - In Plauen gibt es derzeit einen Großeinsatz der Polizei. Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Am Morgen wurden zunächst einige Straßen abgeriegelt. Die Sperrungen seien inzwischen aber wieder aufgehoben worden, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zu den Umständen und den Gründen des Einsatzes wollte er noch keine Angaben machen.