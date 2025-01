Große Show läutet Kulturhauptstadtjahr in Chemnitz ein

Die Bühne für die große Eröffnungsshow am Chemnitzer Karl-Marx-Monument.

Chemnitz - Mit einer großen Eröffnungsshow am Marx-Monument läutet Chemnitz heute (19.00 Uhr) das Jahr als Kulturhauptstadt Europas ein. Gestaltet wird sie von Musikern wie Bosse, Fritz Kalkbrenner und Paula Carolina. Schon am Nachmittag präsentieren Künstler Programme auf mehreren Bühnen in der Stadt, und es gibt einen Festakt für rund 700 geladene Gäste im Opernhaus. Dazu wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.

Außerdem werden in einer Performance etwa 120 Menschen eine historische Dampflok durch die Stadt ziehen, und am Rathaus ist ein Rave geplant. Die Veranstalter rechnen mit 70.000 bis 100.000 Besuchern.

Mit Chemnitz stellt Deutschland erstmals seit 15 Jahren wieder eine europäische Kulturhauptstadt - die vierte nach West-Berlin (1988), Weimar (1999) und Essen (2010). Die viertgrößte Stadt Ostdeutschlands trägt den Titel zusammen mit Nova Gorica (Slowenien). Geboten werden dazu mehr als 200 Projekte und mehr als 1.000 Veranstaltungen rund um das Motto „C the Unseen“.